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Террористы резко изменили тактику на Донбассе: что происходит

9.6тЧитать материал на украинском

Террористы на Донбассе 26 сентября изменили тактику в сторону уменьшения количества обстрелов. Они лишь 15 раз открывали огонь по позициям наших войск (в среду сообщалось о 24 обстрелах).

При этом противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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Из минометов 120-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского на луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружение боевых машин пехоты.

Террористы резко изменили тактику на Донбассе: что происходит

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и двое ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе без предупреждения открыли огонь по группе российских военнослужащих, которые вечером выходили из района заготовки дров.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Ivan Rus
Ivan Rus
Мощно резко, обозные идиоты
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