Террористы резко изменили тактику на Донбассе: что происходит

Террористы на Донбассе 26 сентября изменили тактику в сторону уменьшения количества обстрелов. Они лишь 15 раз открывали огонь по позициям наших войск (в среду сообщалось о 24 обстрелах).

При этом противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 120-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского на луганском направлении и в районе населенного пункта Гнутово на Приазовье. По защитникам Гнутово и Лебединского российско-оккупационные войска применяли вооружение боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и двое ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе без предупреждения открыли огонь по группе российских военнослужащих, которые вечером выходили из района заготовки дров.