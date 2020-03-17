Террористы решили заблокировать жителей ОРДЛО из-за коронавируса: что известно

Главари "ДНР" призвали жителей оккупированного Донбасса покинуть Украину, чтобы "избежать заболевания коронавирусом".

Такие сообщения распространяют подконтрольные российским оккупантам ресурсы, заявляя, что в "ДНР" могут полностью заблокировать пропуск людей через КПВВ.

Поэтому террористы призвал жителей ОРДЛО вернуться из Украины. Также появились слухи о том, что террористы хотят лишить всех людей возможности покинуть территорию, в том числе так называемых министров.

"Во все ОВД МВД ДНР поступило срочное указание до 20 марта изъять у всех сотрудников украинские гражданские и загранпаспорта и передать их в министерство", – сообщил в Twitter блогер hochu_domoy.

"ДНР", коронавирус, коллаж

Ха-ха!

"Во все ОВД МВД ДНР поступило срочное указание , до 20 марта с.г., изьять у всех сотрудников Украинские гражданские и загранпаспорта и передать их в министерство.Больше всего, добивает тот факт, что МВД которое обязано быть образцом законности, само попирает закон" — hochu_domoy.ua (@hochu_dodomu) March 17, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее в "Л/ДНР" признали критическую ситуацию с коронавирусом. Террористы ввели режим повышенной готовности.

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