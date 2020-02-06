Террористы развязали кровавый бой на Донбассе: по ВСУ выпустили ракету

Один украинский воин получил боевое ранение в результате столкновений на Донбассе 5 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:
трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды рядом с Авдеевкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
рядом с Ореховым – из 120-мм миномета (четыре мины);
два раза неподалеку населенного пункта Счастье – из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
возле Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" подло накрыли огнем жилые дома и обвинили ОС.
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