Террористы развязали кровавый бой на Донбассе: по ВСУ выпустили ракету

Один украинский воин получил боевое ранение в результате столкновений на Донбассе 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:

трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды рядом с Авдеевкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

рядом с Ореховым – из 120-мм миномета (четыре мины);

два раза неподалеку населенного пункта Счастье – из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

возле Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" подло накрыли огнем жилые дома и обвинили ОС.

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