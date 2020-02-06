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7 февраля • обновлено в 07:41
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Террористы развязали кровавый бой на Донбассе: по ВСУ выпустили ракету

5.6т
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Один украинский воин получил боевое ранение в результате столкновений на Донбассе 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:

  • трижды в районе населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды рядом с Авдеевкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Террористы развязали кровавый бой на Донбассе: по ВСУ выпустили ракету

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • рядом с Ореховым – из 120-мм миномета (четыре мины);

  • два раза неподалеку населенного пункта Счастье – из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • возле Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" подло накрыли огнем жилые дома и обвинили ОС.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Сколько обстрелов, а потерь нет.. Ни в кого не попали? Значит ждёт очередной борт с недобитками.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
каратели порошенко получили по шапке
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, чому президенты воюющей Украины отдыхают за границей? На Мальдивах и в Омане?
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