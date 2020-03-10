Террористы развернули масштабный обстрел на Донбассе: у ВСУ раненые

Во вторник, 10 марта, под поселком Пески на Донбассе террористы устроили масштабный обстрел из артиллерии, ранив нескольких украинских защитников.

Первые детали нападения сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, атака началась в 09:44.

"Бой в Песках и под Авдеевкой – обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов", – написал он.

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