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10 марта • обновлено в 11:11
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Террористы развернули масштабный обстрел на Донбассе: у ВСУ раненые

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Во вторник, 10 марта, под поселком Пески на Донбассе террористы устроили масштабный обстрел из артиллерии, ранив нескольких украинских защитников.

Первые детали нападения сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, атака началась в 09:44.

"Бой в Песках и под Авдеевкой – обстрел украинских позиций из российских 120- 122 мм минометов и гаубиц под Донецком. В 9.44 подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов", – написал он.

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Автор
Ирина Кулинич
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Да привезите им уже водку,что бы по минным полям не шлялись))
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