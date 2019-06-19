Террористы разбушевались на Донбассе: убит украинский военный, есть раненые

В ночь на 19 июня террористы на Донбассе убили одного украинского военного, еще одного ранили. 18 июня трое украинских защитников были ранены, еще два человека получили боевые травмы.

Так, во вторник, 18 июня, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

ВСУ на Донбассе ТСН

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

район населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 82 мм;

окраина Красногоровки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Верхнеторецкое – из стрелкового оружия;

вблизи Песков – из миномета калибра 120 мм;

Водяное – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

район населенного пункта Луганское – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза Новолуганское – из автоматических гранатометов;

вблизи Травневого – из автоматических гранатометов;

дважды Троицкое – из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Новотроицкое – из гранатометов различных систем;

в районе Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Марьинка – стрелковое оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ. По его словам, указанная проблема свидетельствует о безразличном отношении начальников к подчиненным.

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