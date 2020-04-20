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20 апреля • обновлено в 17:21
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Террористы ранили украинского защитника на Донбассе: ВСУ отомстили "ДНР"

1.4т
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На Донбассе в понедельник, 20 апреля, в результате обстрела "ДНР" один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение.

Эвакуационной техникой пострадавшего было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено медпомощь. Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Уточняется, что состояние здоровья раненого защитника удовлетворительное.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 19 апреля российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. При этом наши военные уничтожили двух террористов и еще двух ранили.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины ДНР Новости Донбасса Новости ДНР террористы "ДНР"
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