Террористы ранили украинского защитника на Донбассе: ВСУ отомстили "ДНР"

На Донбассе в понедельник, 20 апреля, в результате обстрела "ДНР" один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение.

Эвакуационной техникой пострадавшего было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено медпомощь. Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Уточняется, что состояние здоровья раненого защитника удовлетворительное.

Война на Донбассе Иллюстрация

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, 19 апреля российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. При этом наши военные уничтожили двух террористов и еще двух ранили.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!