Главная Новости
18 апреля • обновлено в 19:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы ранили украинского воина на Донбассе: ВСУ дали отпор

1.9т
Читать материал на украинском

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 18 апреля, получил ранения один украинский военнослужащий.

За сутки террористы "Л/ДНР" трижды открывали огонь, используя в том числе запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

Восточный вариант

Уточняется, что всего 11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по подразделениям ВСУ вблизи Луганского, а защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы.

"Наши защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.

Карта ООС

Карта ООС

В сообщении добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины сохраняется.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL, 17 апреля российские оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ не было.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса Новости ДНР
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги