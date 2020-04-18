Террористы ранили украинского воина на Донбассе: ВСУ дали отпор

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 18 апреля, получил ранения один украинский военнослужащий.
За сутки террористы "Л/ДНР" трижды открывали огонь, используя в том числе запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Война на Донбассе. Иллюстрация
Восточный вариант
Уточняется, что всего 11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по подразделениям ВСУ вблизи Луганского, а защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы.
"Наши защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.
Карта ООС
В сообщении добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины сохраняется.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавила пресс-служба.
Как писал OBOZREVATEL, 17 апреля российские оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ не было.
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