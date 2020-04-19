Террористы Путина устроили подлую провокацию на Пасху: ВСУ жестко ответили

В день Пасхи, 19 апреля, российско-оккупационные войска один раз открыли огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Как сказано в сводке штаба ООС, террористы обстреляли защитников Украины из минометов в районе села Пески в Донецкой области. Однако никто из бойцов не пострадал.

"На дерзкую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, стало известно о новых потерях российских оккупационных войск на Донбассе в период с 7 по 17 апреля. Погибли минимум шестеро террористов.

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