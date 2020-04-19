Главная Новости
19 апреля • обновлено в 20:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы Путина устроили подлую провокацию на Пасху: ВСУ жестко ответили

1.5т
Читать материал на украинском

В день Пасхи, 19 апреля, российско-оккупационные войска один раз открыли огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Как сказано в сводке штаба ООС, террористы обстреляли защитников Украины из минометов в районе села Пески в Донецкой области. Однако никто из бойцов не пострадал.

"На дерзкую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, стало известно о новых потерях российских оккупационных войск на Донбассе в период с 7 по 17 апреля. Погибли минимум шестеро террористов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
пипец,слово у.м.е.р.е.н.н.о.й ,под запретом.,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
называть их надо как С.ир.и.и,оп.олче.нцам.и,ум.е.рен.ной оп.озиц.ией итд.,так будет правильн ее
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги