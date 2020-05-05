Террористы Путина устроили подлую атаку на участке разведения войск: есть раненые

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции бойцов ВСУ, открыв огонь в том числе и в районе участка разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

Как сказано в уже ночной сводке штаба ООС, в результате удара террористов ранения получили двое украинских военнослужащих.

"Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – сказано в сообщении.

При этом кровавые бои прошли в районе населенных пунктов Авдеевка и Орехово. Оккупанты применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Пострадавших бойцов доставили в больницу и предоставили необходимую медпомощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", – отмечается в сводке.

Карта ООС, 5 мая Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, 4 мая один украинский военный получил ранения в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе. При этом был ликвидирован один российский оккупант и по крайней мере двое ранены.