Террористы Путина устроили кровавую расправу над ВСУ: Украина понесла тяжелые потери

За минувшие сутки, 31 марта, российские оккупационные войска 14 раз обстрелял позиции ООС на Донбассе. Под обстрелами погиб военный ВСУ, еще двое получили ранения.

В пресс-центре штаба ООС отметили, что один из украинских защитников подорвался на мине российского производства.

При этом, по данным разведки, военные ВСУ ликвидировали трех российских оккупантов, еще один был ранен. Наши военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

Война на Донбассе

Основной удар враг нанес в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов. Так, у Красногоровки дважды обстреляли позиции ВСУ. В окрестностях села Пески российские наемники выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра.

Вблизи Авдеевки противник трижды обстрелял из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины. Также враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстреляли также позиции ВСУ у Широкино, Гнутово, Каменки и Старогнатовки.

В районе ответственности ОТГ "Север" противник из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстрелял наши позиции неподалеку Новотошковскоо, а из минометов калибра 82 мм – вблизи Луганского. Около Зайцевого враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На все обстрелы врага ВСУ отвечали прицельным огнем и заставили его вернуться к соблюдению режима "тишины".

С начала суток, 1 апреля, оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов наши позиции вблизи Марьинки. ВСУ дали адекватный ответ и провокации прекратились.

Как сообщал OBOZREVATEL, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения и один – боевое поражение 30 марта в результате вражеских обстрелов вооруженных формирований РФ на Донбассе.

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