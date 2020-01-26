Террористы Путина устроили ад на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, еще двое ранены

В воскресенье, 26 января, на войне за независимость Украины на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сказано в вечерней сводке штаба ООС. Вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Они использовали запрещенные минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие вблизи таких населенных пунктов:

Красногоровка (дважды), Лебединское, Старогнатовка (дважды), Новогригорьевка, Гнутово, Орехово (дважды), Новотошковское (дважды), Крымское.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб, и один военнослужащий получил боевую травму", – сказано в сообщении.

Иллюстрация фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

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