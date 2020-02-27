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27 февраля • обновлено в 20:13
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Террористы Путина убили бойца ВСУ и еще одного ранили: детали боев

2.7т
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Один украинский военнослужащий был убит российско-оккупационными войсками на Донбассе 27 февраля.

Об этом сказано в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил. Еще один защитник независимости Украины получил ранения.

Всего с начала суток террористы пять раз открывали огонь по позициям украинских военных. Бои прошли возле населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка, Новотошковское, Орехово.

"Противник обстрелял наши позиции с запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отметили в сводке.

Карта ООС за 27 февраля

Карта ООС за 27 февраля

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, в рядах российских террористов на Донбассе резко выросли потери личного состава. В панике они пытаются оболгать Объединенные силы, обвинив их в провокациях.

Так, за период с 19 по 27 февраля боевики потеряли убитыми девять человек личного состава.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Пля, тильки Штырлиц (Дырявый) трубил о пырымоге, " верьте в высыу" )))))))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Слава защитникам Донбасса! Ни один украинский каратель не должен уйти с Донбасса своими ногами!
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