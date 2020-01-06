Террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода: заявление ОБСЕ

На оккупированной территории Луганской области было обнаружено вражескую технику, которая находится там с нарушением "Минских договоренностей".

"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода", – сообщил штаб ООС в Facebook.

В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения на всей линии разграничения сторон", – отмечается в заявлении штаба ООС.

Грады РБК-Украина

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 5 января подорвался грузовик с украинскими военнослужащими, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62). Трагедия произошла в районе поселка Хутор Вольный.

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