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6 января • обновлено в 23:54
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Террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода: заявление ОБСЕ

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На оккупированной территории Луганской области было обнаружено вражескую технику, которая находится там с нарушением "Минских договоренностей".

"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 января обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода", – сообщил штаб ООС в Facebook.

В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

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"Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских договоренностей и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения на всей линии разграничения сторон", – отмечается в заявлении штаба ООС.

Грады

Грады

РБК-Украина

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 5 января подорвался грузовик с украинскими военнослужащими, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62). Трагедия произошла в районе поселка Хутор Вольный.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Если укравойскам не сидится в норах,то почему бы их не утихомирить.
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