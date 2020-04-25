Террористы Путина развязали жесткие бои на Донбассе: ВСУ дали мощный ответ

В субботу, 25 апреля, российские оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции ОС. ВСУ дали отпор врагам, пресекая провокации террористов. Погибших или раненных среди украинских военных нет.

Против наших защитников российские наемники применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Подавляющее большинство обстрелов зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг обстреливал позиции ВСУ около Авдеевки, Павлополя, Широкино, Опытного и Старогнатовки.

Война на Донбассе

В районе ответственности ОТГ "Север" вооруженные формирования России обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки, Попасной и Орехово.

"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", – отметили в штабе.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных получили ранения.

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