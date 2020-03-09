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9 марта • обновлено в 20:58
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Террористы Путина развязали подлые бои на Донбассе: травмирован боец ВСУ

1.9т
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На Донбассе в понедельник, 9 марта, один боец ВСУ получил боевую травму.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. В течение суток вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим тишины, применив гранатометы, пулеметы, беспилотники и стрелковое оружие.

Позиции ВСУ были обстреляны в районе населенных пунктов Широкино и Гнутово, Водяное, Орехово, Зайцево, Новолуганское, Авдеевка, Луганское.

"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста", – отметили в штабе ООС.

Карта ООС

Карта ООС

Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта террористы обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ на Донбассе, один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Чому боец, а не воин?
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Не могу цитировать вику (фильтр обоза не пропускает) просто наберите Вика ВОГ -17 ... там четко сказано что выстрел ВОГ -17 это чисто украинский боеприпас ... Помница побратимы забросили гранату в сартир когда там была их побратимка (одна из их ведьм) наверное недала или дала но не тем ... сейчас киборги обстреляли свою же красно крестовую машину ... наверно медсесра не дала или не тому дала ...
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Юг Руси
Юг Руси
ТеPPористы Путина развязали подлые бои на Донбассе : один боец ВСУ получил боевую травму" )))))))))))))
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