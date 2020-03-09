Террористы Путина развязали подлые бои на Донбассе: травмирован боец ВСУ

На Донбассе в понедельник, 9 марта, один боец ВСУ получил боевую травму.

Об этом сказано в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС. В течение суток вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим тишины, применив гранатометы, пулеметы, беспилотники и стрелковое оружие.

Позиции ВСУ были обстреляны в районе населенных пунктов Широкино и Гнутово, Водяное, Орехово, Зайцево, Новолуганское, Авдеевка, Луганское.

"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который имел маркировки эмблемы Красного креста", – отметили в штабе ООС.

Карта ООС Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта террористы обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ на Донбассе, один человек погиб, еще трое получили ранения.

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