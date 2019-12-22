Террористы Путина развязали новые бои на Донбассе: ранен боец ВСУ

В воскресенье, 22 декабря, на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в сводке состоянием на 12:00. Террористы "Л/ДНР" дважды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Около 6 утра они открыли огонь из стрелкового оружия по бойцам ВСУ в районе поселка Пески. Обстрел длился полчаса.

С 10:40 до 11:25 террористы использовали станковые гранатометы и стрелковое оружие по позициям в районе Крымского.

Война на Донбассе. Иллюстрация 112

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила на Донбасс отряд снайперов. Во время одного из обстрелов россиянами был убит мирный житель.

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