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22 декабря • обновлено в 14:23
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Террористы Путина развязали новые бои на Донбассе: ранен боец ВСУ

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В воскресенье, 22 декабря, на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в сводке состоянием на 12:00. Террористы "Л/ДНР" дважды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Около 6 утра они открыли огонь из стрелкового оружия по бойцам ВСУ в районе поселка Пески. Обстрел длился полчаса.

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С 10:40 до 11:25 террористы использовали станковые гранатометы и стрелковое оружие по позициям в районе Крымского.

Война на Донбассе. Иллюстрация

Война на Донбассе. Иллюстрация

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Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Россия перебросила на Донбасс отряд снайперов. Во время одного из обстрелов россиянами был убит мирный житель.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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