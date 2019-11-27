Террористы Путина развязали новые бои на Донбассе: ранен боец ВСУ

Один украинский военнослужащий получил повреждение на войне на Донбассе в среду, 27 ноября.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Позиции ВСУ обстреляли вблизи таких населенных пунктов: Южное, Шумы, Марьинка.

"Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", – сказано в сообщении.

Карта ООС Министерство обороны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ДНР" устроили кровавую расправу на Донбассе. Они обстреляли мирных жителей. Пуля попала женщине в грудь.

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