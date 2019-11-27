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29 ноября • обновлено в 11:52
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Террористы Путина развязали новые бои на Донбассе: ранен боец ВСУ

4.5т
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Один украинский военнослужащий получил повреждение на войне на Донбассе в среду, 27 ноября.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Позиции ВСУ обстреляли вблизи таких населенных пунктов: Южное, Шумы, Марьинка.

"Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", – сказано в сообщении.

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Карта ООС

Карта ООС

Министерство обороны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ДНР" устроили кровавую расправу на Донбассе. Они обстреляли мирных жителей. Пуля попала женщине в грудь.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
"Отпускники"!!!Скоро ,некоторые из них в качестве "рождественских подарков" в деревьянных мокинтошах со штампом"ГРУЗ 200" вернутся домой, в Расеюшку.
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4
Перов Василий
Перов Василий
Путин ранил ВСУ?
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2
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Мячик покупать или теннисную ракетку?
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4
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Ишевский Константин, ты себе уже сам знаешь куда фаллоимитатор вставил?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Tapasenko 0leg, фалоимитатор укрожопому карателю в дупу
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