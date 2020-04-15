Террористы Путина получили по зубам от ВСУ: ударили прицельным огнем

Кирилл Лютый Расследования 18:41, 15.04.2020

В среду, 15 апреля, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сказано в сводке штаба операции Объединенных сил, террористы применили гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, обстреляв позиции защитников Украины в районах Попасной и Крымского.

"Активно действуя в обороне, наши защитники избежали потерь от вражеских обстрелов. На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость наших воинов, оккупанты немедленно прекращали преступную активность. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

карта ООС
Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, 14 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевого поражение.

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