Террористы Путина подло ударили по ВСУ и нарвались на мощный ответ

На Донбассе 22 апреля террористы "Л/ДНР" шесть раз нарушили режим прекращения огня, но никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, российско-оккупационные войска использовали минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, обстреляв позиции ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Лебединское, Широкино, Павлополь, Авдеевка и Орехово.

"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил, враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Карта ООС Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, накануне российские пропагандисты случайно засветили позиции террористов на Донбассе. Украинские журналисты нашли место, откуда обстреливают бойцов.