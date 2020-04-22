Террористы Путина подло ударили по ВСУ и нарвались на мощный ответ

Кирилл Лютый Расследования 17:59, 22.04.2020 Обновлено: 18:17, 22.04.2020

На Донбассе 22 апреля террористы "Л/ДНР" шесть раз нарушили режим прекращения огня, но никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, российско-оккупационные войска использовали минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, обстреляв позиции ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Лебединское, Широкино, Павлополь, Авдеевка и Орехово.

"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил, враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Карта ООС
Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, накануне российские пропагандисты случайно засветили позиции террористов на Донбассе. Украинские журналисты нашли место, откуда обстреливают бойцов.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая

Перед законом все равны, но есть равнее: два примера

Саакашвили может стать вице-премьером по реформам: в "Слуге народа" подтвердили

"Готов работать": Саакашвили отреагировал на приглашение в Кабмин от Зеленского

"Пойдем на Банковую!" Инвесторы готовят массовые акции протеста