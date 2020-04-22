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22 апреля • обновлено в 18:12
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Террористы Путина подло ударили по ВСУ и нарвались на мощный ответ

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На Донбассе 22 апреля террористы "Л/ДНР" шесть раз нарушили режим прекращения огня, но никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, российско-оккупационные войска использовали минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, обстреляв позиции ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Лебединское, Широкино, Павлополь, Авдеевка и Орехово.

"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил, враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

Карта ООС

Карта ООС

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, накануне российские пропагандисты случайно засветили позиции террористов на Донбассе. Украинские журналисты нашли место, откуда обстреливают бойцов.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Тер/рористы Пути/на под/ло ударили по ВСУ и нарвались на мощщняцкий ответ
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
опять волонтеры чеки из интернет магазина постить будут
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