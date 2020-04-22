Террористы Путина подло ударили по ВСУ и нарвались на мощный ответ

На Донбассе 22 апреля террористы "Л/ДНР" шесть раз нарушили режим прекращения огня, но никто из украинских военнослужащих не пострадал.
Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, российско-оккупационные войска использовали минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, обстреляв позиции ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Лебединское, Широкино, Павлополь, Авдеевка и Орехово.
"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил, враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.
Карта ООС
Минобороны
Как писал OBOZREVATEL, накануне российские пропагандисты случайно засветили позиции террористов на Донбассе. Украинские журналисты нашли место, откуда обстреливают бойцов.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.