Террористы Путина подло ударили по бойцам ВСУ: много раненых

На войне за независимость на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook за воскресенье, 10 ноября. Вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы применили противотанковый ракетный комплекс, зенитные установки, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

Оккупанты открывали огонь по бойцам ВСУ в районе населенных пунктов Майорск, Новотошковское, Новогнатовка и Красногоровка.

"В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", - сообщили в штабе ООС.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан уточнил, что террористы обстреляли военный автомобиль возле Новогнатовки и пообещал, что вскоре они получат мощный ответ.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 9 ноября, оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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