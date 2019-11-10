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10 ноября • обновлено в 19:31
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Террористы Путина подло ударили по бойцам ВСУ: много раненых

1.4т Читать материал на украинском

На войне за независимость на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook за воскресенье, 10 ноября. Вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Террористы применили противотанковый ракетный комплекс, зенитные установки, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Оккупанты открывали огонь по бойцам ВСУ в районе населенных пунктов Майорск, Новотошковское, Новогнатовка и Красногоровка.

"В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", - сообщили в штабе ООС.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан уточнил, что террористы обстреляли военный автомобиль возле Новогнатовки и пообещал, что вскоре они получат мощный ответ.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, в субботу, 9 ноября, оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шинкуют укроп нехило, пачка каждый день, Сейчас Штефан дырявый появился и зараз придумает перемогу он это любит, вкладывать в уши кастрюль кисель.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Опять оккупационные войска Украины по своим ударили.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Грузовик у ка-к-лов который подорвали ,а может и подорвался на мине ,это гроб на колёсах, техника из разряда раритета,70х годов. ,
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