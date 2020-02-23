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23 февраля • обновлено в 07:59
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Террористы Путина подло обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

1.6т
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В субботу, 22 февраля, на войне за независимость Украины на Донбассе получил ранение один боец ВСУ – он подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве.

Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Отмечается, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин;

  • неподалеку Старогнатовки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета – 12 выстрелов, а также с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Лебединское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Гнутовым – со станковой противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, а также с крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела по нашим позициям:

  • дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин;

  • в районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм – 10 мин, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

При этом в штабе ООС отметили, что с начала этих суток, 23 февраля, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли и потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи Новотошковского.

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Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины террористы "ДНР" ООС
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео обстрела
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Юг Руси
Юг Руси
"он подорвался на неизвестном вражеском ..." - мля ... как он мог подорваться, находясь на СВОЕЙ позиции? А по-поводу - "обстреляли", то очень даже доблестно! )))
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Юг Руси, когда военам света становится скучно,они разбирают гранаты,снаряды,мины...Это у них забавы такие.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Юг Руси, Обычно, как и все остальные "потерь нет") На своей же мине)
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