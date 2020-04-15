Террористы Путина подключили снайперов: ВСУ рассказали о подлой тактике

В зоне проведения ООС в районе Новотошковского российско-оккупационные войска задействуют снайперов.

Об этом рассказали бойцы ВСУ. Видео опубликовано на странице волонтерского движения "Повернись живим" в Facebook.

"Принцип снайперов: они сначала летают под прикрытием дрона ОБСЕ. Когда дрон ОБСЕ улетает, то и они также прекращают летать. После того проходит примерно час, и начинает работать их пулемет. Под шум пулемета начинают работать снайперы, калибром 12,7, разрывными пулями" - рассказал боец с позывным Койот.

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы Путина получили по зубам от ВСУ после того, как решили подло обстрелять позиции защитников Украины.

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