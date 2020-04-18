Террористы Путина перед Пасхой подло накрыли огнем бойцов ВСУ: есть раненые

Кирилл Лютый Расследования 22:13, 18.04.2020

Российско-оккупационные войска вечером 18 апреля подло ударили по ВСУ на Донбассе, двое защитников Украины получили ранения.

Об этом сказано в сводке штаба ООС в Facebook. Бои прошли на Луганском направлении. Украинцев накрыли огнем из вооружения БМП, они получили осколочные ранения.

"Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставлено в военно-медицинское учреждения и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", – написано в сообщении.

"Целенаправленное нарушение захватчиками режима прекращения огня накануне большого христианского праздника еще раз подтверждает аморальное и бездуховную сущность российских оккупантов", – отметили в штабе ООС.

Бойцы ВСУ в целях обороны открыли прицельный огонь в ответ. Потери противника уточняются.

Как писал OBOZREVATEL, 17 апреля российские оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ не было. Но 18 апреля был ранен еще один боец.

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