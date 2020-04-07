Террористы Путина атаковали ВСУ на Донбассе и нарвались на мощный отпор

За минувшие сутки, 7 апреля, российские оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Ответным огнем ВСУ ранили одного оккупанта.
Потерь среди наших защитников нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Для обстрела враг применял вооружения боевых машин пехоты, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Война на Донбассе
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ вблизи Павлополя, Каменки, Старомихайловки, Красоногоровки, Старогнатовки и Авдеевки.
В районе ответственности ОТГ "Север" оккупационные войска стреляли около Новозвановки и Новоалександровки.
С началом текущих суток, 7 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля террористы "Л/ДНР" отличились неудачной провокацией в районе Павлополя на Донбассе.
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