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24 сентября • обновлено в 14:14
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"Ярош будет есть людей": жители Донбасса рассказали о диких запугиваниях террористов

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В 2014 году российские оккупанты пугали жителей Славянска приходом туда командира "Правого сектора" Дмитрия Яроша, который якобы будет убивать и есть людей.

О диких примерах российской пропаганды рассказал на своей странице в Facebook бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мне стала поступать информация от местных о том, что российские террористы запугивали местное население Ярошем, который при возвращении украинской власти придет и будет убивать и "есть людей". Такие глупости ходили и о Национальной гвардии Украины", – рассказывает он.

Аброськин добавил, что уже после освобождения Славянска одна молодая призналась ему, что поверила в выдумки оккупантов и в составе организованной группы женщин с детьми ночью на автобусах террористов с погашенным светом выехали в Горловку, где несколько дней проживали в здании УБОП. Там они надеялись спастись от Яроша. После этого гонимые страхом люди переехали в оккупированный Симферополь, а оттуда – в Россию.

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"После всех мытарств женщина возвращается домой в Донецкую область, где оказывается, о, боги, Дмитрий Ярош и Национальная гвардия Украины детей не едят", – добавил Аброськин.

При всем этом, подчеркнул он, рассказывая о выдуманных зверствах украинской армии, российские захватчики сами совершали их в реальной жизни с жителями оккупированного востока.

По словам Аброськина, уже в первый день зачистки Славянска от террористов местные жители стали озвучивать украинским защитникам вопиющие факты о кровавых расправах над мирным населением.

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

ВВС

"Люди рассказывали о двух замученных и убитых диаконах, 1973 и 1974 годов рождения, двух братьях, 1984 и 1990 годов рождения, из многодетной семьи пастора Павенко. Мы начали проводить первые розыскные действия, задержали некоторых бывших "ополченцев" и их сторонников из числа местных, которые предоставили нам информацию об убийствах братьев Павенко, дали показания о причастных, а также указали место захоронения убитых – рядом с монументом "Героям войны" у местной больницы практически в центре города", – делится жуткими воспоминаниями Аброськин.

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По его словам, после этого поисковая группа приступила к розыскным работам тел жертв оккупантов. Люди копали обычными лопатами, но не могли найти место захоронения. После этого было решено еще раз допросить террористов. В итоге они признались, что яму для братской могилы копали экскаватором.

"Впоследствии на значительной глубине увидели тела людей. Из этого захоронения мы получили 14 тел, среди которых были и дети пастора. Это было только начало. На местном кладбище до сих пор очень много крестов на могилах, где указана только дата захоронения. О том, что было в местном морге, словами не передать: трупы людей были разбросаны по всему зданию, местный врач сбежал вместе с "ополченцами" в Донецк", – рассказал об ужасных последствиях российской оккупации Славянска Аброськин.

Места захоронений жертв террористов

Места захоронений жертв террористов

Facebook Вячеслава Аброськина

Места захоронений жертв террористов

Места захоронений жертв террористов

Facebook Вячеслава Аброськина

Места захоронений жертв террористов

Места захоронений жертв террористов

Facebook Вячеслава Аброськина

Места захоронений жертв террористов

Места захоронений жертв террористов

Facebook Вячеслава Аброськина

Места захоронений жертв террористов

Места захоронений жертв террористов

Facebook Вячеслава Аброськина

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник донецкого аэропорта, доброволец батальона "Карпатская Сечь" Николай Тихонов (Барин) рассказал, как в 2015 году террористы "ДНР" пугали местное население страшилками об украинских защитниках. По местному телевидению они рассказывали, что воины ВСУ якобы выедают глаза русскоязычным православным детямчайной ложечкой.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Ярош Вячеслав Аброськин
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
И что,прям так без соли будет есть?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хвостоголовые опять какие то побасенки тискают...
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70rus xxx
70rus xxx
Smekalov Sergey, Лента.ру ребенок против Обоза.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а помните многие смеялись над визиткой яроша? а итоге выявились доказательства что это правда. а тупые вбросы про поедание детей даже без всяких доказательств сразу видно что галимый гон. упоротая пропаганда - бессмысленная и беспощадная))
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