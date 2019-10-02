Террористы притихли: что творится на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера"

На Донбассе 1 октября в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, нарушая Минские соглашения, боевики открывали огонь, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, в районе участков разведения сил и средств возле Золотого и Богдановки, сообщает пресс-центр ООС.

Потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Война на Донбассе "Гордон"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого, дважды вблизи Водяного, в районе Богдановки по участку разведения, возле Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: у Новолуганского, Южного и вблизи, а также в районе Золотого – по участку разведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

После брифинга спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик назвал дату запланированного начала разведения сил и средств.

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