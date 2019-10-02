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2 октября • обновлено в 09:20
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Террористы притихли: что творится на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера"

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На Донбассе 1 октября в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, нарушая Минские соглашения, боевики открывали огонь, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, в районе участков разведения сил и средств возле Золотого и Богдановки, сообщает пресс-центр ООС.

Потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого, дважды вблизи Водяного, в районе Богдановки по участку разведения, возле Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: у Новолуганского, Южного и вблизи, а также в районе Золотого – по участку разведения.

Террористы притихли: что творится на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера"

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

После брифинга спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик назвал дату запланированного начала разведения сил и средств.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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филипп филипыч
филипп филипыч
канеш пессимистично но: как вы представляете выборы по законам украины? то есть приедут всу из киева будут стоять в одном ряду с местными силовиками и следить за выборами? вчера они убивали друг друга а сегодня рядом стоять будут? а если только всу следить будут за выборами то куда местные силовики денутся?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А может "сепары" притихли потому, что нацыки "сворачиваются"? Покуют награбленное уже?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Молодец Зеленский, .берет груз ответственности на себя.
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