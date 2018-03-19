Террористы прекратили обстрелы ВСУ - штаб АТО

От начала суток, по состоянию на 18:00 19 марта, пророссийские террористы полностью придерживались режима прекращения огня в зоне АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

"Обстрелов наших позиций не зафиксировано", - сообщил в своем Facebook пресс-центра штаба АТО.

"Украинские воины, которые выполняют задания на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сводке.

Накануне террористы два раза нарушили перемирие.

Как писал "Обозреватель", на Донбассе взорвалось полдесятка террористов.