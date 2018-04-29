Террористы пошли в атаку: силы АТО понесли потери на Донбассе

В субботу, 28 апреля, в зоне АТО четверо украинских бойцов получили ранения, еще трое - боевые травмы.

Об этом заявил на брифинге в воскресенье, 29 апреля, пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута, сообщает "Укринформ".

"В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Вооруженных Сил получили ранения, еще трое - боевое травмирования... Состояние двух раненых военнослужащих средней тяжести, остальных пяти защитников - удовлетворительное", - сказал Праута.

Он добавил, что бойцам оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь в военных госпиталях.

Праута также сообщил, что за прошедшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано 61 прицельный обстрел опорных пунктов ВСУ. Боевики совершили 5 выстрелов из танка, 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили около 50 мин из минометов 120 калибра и почти 80 - из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Донбассе террористы набросились на силы АТО.