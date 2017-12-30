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Террористы пошли в атаку на Донбассе: ВСУ понесли потери

31.3тЧитать новость на украинском

Террористы на Донбассе нарушили установленное перемирие. В результате один украинский военный погиб, еще двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Возле шахты Бутовка отдал свою жизнь 25-летний младший лейтенант Максим Липка.Воин АТО был уроженцем села Ровно, что располагается в Новоукраинском районе Кировоградской области.

На луганском направлении террористы из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим опорных пунктах вокруг Луганского.

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На донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецкого.

Всего за 29 декабря враг совершил шесть прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
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