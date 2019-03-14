Террористы пошли в атаку на Донбассе: ранены защитники Украины

В среду, 13 марта, российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Донбассе.

Так, огонь велся из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевки и из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка, сообщает пресс-центр ООС.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств.

По данным разведки, одного оккупанта уничтожили, трое ранены.

С начала текущих суток, 14 марта, обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

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