Террористы пошли в атаку: на Донбассе произошла трагедия

В субботу, 27 октября, на Донбассе во время ночного боя погиб украинский военнослужащий.

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра ООС. Он уточнил, что трагедия произошла на Луганском направлении, где боевые действия начались поздно вечером и продолжались до полуночи.

"В районе населенного пункта Крымское враг применил крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. Принятыми мерами огневая активность противника была подавлена", - информируют в пресс-центре.

Отмечается, что всего зафиксировано 15 случаев ведения прицельного огня по подразделениям Объединенных сил. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, было применено террористами пять раз, с общим расходом 36 мин.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций защитников Украины в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. При этом на Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность.

Как писал OBOZREVATEL, силы ООС призвали жителей Донбасса не выходить на улицу 31 октября и 1 ноября. Военные пояснили, в чем дело.