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Террористы пошли в атаку: на Донбассе произошла трагедия

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В субботу, 27 октября, на Донбассе во время ночного боя погиб украинский военнослужащий.

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра ООС. Он уточнил, что трагедия произошла на Луганском направлении, где боевые действия начались поздно вечером и продолжались до полуночи.

"В районе населенного пункта Крымское враг применил крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. Принятыми мерами огневая активность противника была подавлена", - информируют в пресс-центре.

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Отмечается, что всего зафиксировано 15 случаев ведения прицельного огня по подразделениям Объединенных сил. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, было применено террористами пять раз, с общим расходом 36 мин.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций защитников Украины в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. При этом на Приазовье противник проявил наибольшую огневую активность.

Как писал OBOZREVATEL, силы ООС призвали жителей Донбасса не выходить на улицу 31 октября и 1 ноября. Военные пояснили, в чем дело.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
смертьООСВооруженные силы УкраиныНовости Донбасса
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
Интересно сколько на самом деле укросвинок на органы пошло?...
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