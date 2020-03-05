Террористы пошли на обман на Донбассе ради денег Путина

Командование российско-оккупационных войск пытается повлиять на выводы комиссии, которая прибыла с территории России для проверки "финансово-экономической деятельности" наемников в Донецке и Луганске.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "Для убеждения комиссии в необходимости выделения дополнительных российских бюджетных средств активизировано распространение фейковых сообщений о возможной активизации боевых действий и проводятся мероприятия, которые якобы в дальнейшем потребуют усиления финансирования", – сказано в заявлении.

Террористы на Донбассе Иллюстрация

В частности, уточнили в разведке, с началом работы указанной комиссии командованием российско-оккупационных войск проведен ряд учений и тренировок, в т.ч. по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, террористы развернули полевые госпитали для приема большого количества раненых и логистического обеспечения в условиях боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска с самого утра 5 марта начали атаковать позиции Объединенных сил на Донбассе, осуществив пять обстрелов с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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