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11 февраля • обновлено в 11:00
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Террористы пошли на новую уловку на Донбассе и изменили тактику

4.1т
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Ни один украинский воин не погиб во время боевых действий на Донбассе в понедельник, 10 февраля. Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации резко снизили интенсивность обстрелов.

Всего за минувшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

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Два враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

  • неподалеку Павлополя – со станкового противотанкового гранатомета (пять выстрелов).

Террористы пошли на новую уловку на Донбассе и изменили тактику

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно:

  • в районе Орехово – со станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела);

  • рядом с населенным пунктом Хутор Вольный – с ручного противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Новолуганского – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" накрыли ВСУ адским огнем на Донбассе.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Когда нет дохлых укропов - для Обоза это плохой сигнал. Show must go on!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
По ходу, каждый день тактику меняют, совсем воинов света запутали.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, а уловка в чем?
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