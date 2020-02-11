Террористы пошли на новую уловку на Донбассе и изменили тактику

Ни один украинский воин не погиб во время боевых действий на Донбассе в понедельник, 10 февраля. Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации резко снизили интенсивность обстрелов.

Всего за минувшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Два враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – со станкового противотанкового гранатомета (пять выстрелов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно:

в районе Орехово – со станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела);

рядом с населенным пунктом Хутор Вольный – с ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Новолуганского – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" накрыли ВСУ адским огнем на Донбассе.

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