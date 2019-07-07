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Террористы пошли на новую подлость на Донбассе: у ВСУ много раненых

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За минувшие сутки, 6 июля, террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военных получили ранения.

Боевики открывали огонь по бойцам ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сказано в сводке ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

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  • два раза вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

  • возле Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм;

  • дважды неподалеку Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • три раза на окраине Павлополя - из гранатометов различных систем;

  • дважды в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия;

  • два раза около Гнутово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Старогнатовка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • на окраине Пищевика - с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В ООС отметили, что в в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны террористами 10 раз:

  • вблизи Хутора Свободного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

  • около Новотошковского - из минометов калибра 120 и 82 мм;

  • дважды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • на окраине Зайцевого - из гранатометов различных систем;

  • вблизи Новгородского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • два раза около Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Светлодарска - с миномета калибра 120 мм;

  • на окраине населенного пункта Шумы - с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В Генштабе добавили, что силы ООС давали адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным украинской разведки 6 июля трех оккупантов уничтожено.

С начала текущих суток, 7 июля, враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. ВСУ контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВСУ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Утилизация нациков идёт полным ходом!
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Пятого июля в ходе конфликта, возникшего на почве идеологических разногласий между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения "Азов", выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два "азовца" с ранениями различной степени тяжести госпитализированы"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пигин Макс, Об этом...))Обозреватель не напишет))
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Пигин Макс
Пигин Макс
4 июля в районе населенного пункта Золотое-4 на фоне конфликта с сослуживцем, возникшего после чрезмерного употребления спиртных напитков, был застрелен военнослужащий первого батальона 54-й бригады ВСУ рядовой Жуков.
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