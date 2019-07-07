Террористы пошли на новую подлость на Донбассе: у ВСУ много раненых

За минувшие сутки, 6 июля, террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военных получили ранения.
Боевики открывали огонь по бойцам ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сказано в сводке ООС в Facebook.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
два раза вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
возле Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм;
дважды неподалеку Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
три раза на окраине Павлополя - из гранатометов различных систем;
дважды в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
два раза около Гнутово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Старогнатовка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
на окраине Пищевика - с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета.
Война на Донбассе
В ООС отметили, что в в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны террористами 10 раз:
вблизи Хутора Свободного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
около Новотошковского - из минометов калибра 120 и 82 мм;
дважды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
на окраине Зайцевого - из гранатометов различных систем;
вблизи Новгородского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
два раза около Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Светлодарска - с миномета калибра 120 мм;
на окраине населенного пункта Шумы - с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В Генштабе добавили, что силы ООС давали адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным украинской разведки 6 июля трех оккупантов уничтожено.
С начала текущих суток, 7 июля, враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. ВСУ контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.
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