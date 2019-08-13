Террористы показали в сети изуродованное тело украинского лейтенанта: фото 18+

Террористы, воюющие на Донбассе, показали в сети изуродованное тело украинского младшего лейтенанта Национальной гвардии.

Страшное фото они выложили без каких-либо фильтров. На это на на своей странице в Facebook обратил внимание первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мрази с псевдореспублик, насмехаясь над нами, выбросили в социальные сети фото убитого нашего парня, младшего лейтенанта Национальной гвардии Украины, в свои 25 лет погиб, защищая Украину", – подчеркнул он.

Аброськин обратил внимание на то, что фото разместили в оригинале, где "весь ужас можно детально рассмотреть".

Внимание! Жесткий кадр! 18+

"Никакого сочувствия к родителям парня, полное отсутствие человечности и сострадания к погибшему человеку. Фото уже сам заретушировал. К сожалению, гибнут наши лучшие граждане, для которых на первом месте наша страна Украина. Слава Героям!" – написал Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военный.

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