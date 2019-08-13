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Террористы показали в сети изуродованное тело украинского лейтенанта: фото 18+

4.4т Читать материал на украинском

Террористы, воюющие на Донбассе, показали в сети изуродованное тело украинского младшего лейтенанта Национальной гвардии.

Страшное фото они выложили без каких-либо фильтров. На это на на своей странице в Facebook обратил внимание первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мрази с псевдореспублик, насмехаясь над нами, выбросили в социальные сети фото убитого нашего парня, младшего лейтенанта Национальной гвардии Украины, в свои 25 лет погиб, защищая Украину", – подчеркнул он.

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Аброськин обратил внимание на то, что фото разместили в оригинале, где "весь ужас можно детально рассмотреть".

Внимание! Жесткий кадр! 18+

Террористы показали в сети изуродованное тело украинского лейтенанта: фото 18+

"Никакого сочувствия к родителям парня, полное отсутствие человечности и сострадания к погибшему человеку. Фото уже сам заретушировал. К сожалению, гибнут наши лучшие граждане, для которых на первом месте наша страна Украина. Слава Героям!" – написал Аброськин.

Террористы показали в сети изуродованное тело украинского лейтенанта: фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 12 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военный.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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филипп филипыч
филипп филипыч
лежит вдали от своего дома мертвый 25 летний парень. вопрос: кому надо что бы молодежь не работала спокойно дома на гражданке а уезжала куда то умирать?
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
филипп филипыч, фашистам нужно, что бы про войну думали а не о пожарах, наводнениях и пустом холодильнике.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Во время выдвижения снайперской пары ВСУ на позиции у посёлка Рассадки, один из боевиков подорвался на мине, заявил 12 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Даже спустя сутки, несмотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тела погибшего Как сообщил telegram-канал Inside Donetsk, представители ЛНР в СЦКК и «Союза ветеранов Афганистана» попытались вытащить тело погибшего, чтобы передать родным. «Во время операции ВСУ обстреляли группу эвакуации из АГС прямо на глазах мониторов СММ ОБСЕ. Что они, собственно, и зафиксировали», — сказано в сообщении.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Стук Кастрюль, ты туалет на зиму утеплил? А то следующим будешь - "В Ростовской области 16-летняя девушка утонула в уличном туалете во дворе собственного дома."
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вертеловский Сергей, ума если не прибавится, то будешь следующим.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вопрос о том, как тело солдата ВСУ оказалось у ЛДНРовцев, я так понимаю никого не мучает?
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Чечеткин Иван, Мучает только гнойник на теле земного шара - рассея.
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