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4 января • обновлено в 09:33
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Террористы пока боятся стрелять на Донбассе: тактика изменилась

3.3т
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За сутки 3 января вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали на странице "Операция объедененных сил" в Facebook.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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"С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет", – говорится в сообщении.

Карта

Карта

mediarnbo.org

Обстрелы были зафиксированы вблизи Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", и рядом с населенными пунктами Новолуганское и Зайцево, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

5 канал

Ранее OBOZREVATEL писал, что за 2019 год российские оккупанты Донбасса понесли огромные потери живой силы и техники. Счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
Россия - страна-агрессор ООС
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Букет Красивый
Букет Красивый
Украина скурвилась окончательно, ссучилась недоступна скакуасов епучих
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1
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ПОЗОРНАЯ ВО,ЙНА, которую начал киевский кагал против дончан крайне выгодна ВСЕМИРНОМУ ОЛИГАРХАТУ. Используя любую возможность для эскалации конфликта зарубежные олигархи будут и дальше продолжать свою преступную политику по УНИЧТОЖЕНИЮ УКРАИНСКОГО НАРОДА, прикрывая свои действия псевдопатриотической риторикой.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Похоже, тут заголовки пишут одни придурки, текст другие, склеивают третьи не читая.
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