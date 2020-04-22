Террористы похвастались ракетными обстрелами ВСУ и "спалили" свои позиции

Журналисты проанализировали видео кремлевского пропагандиста Александра Сладкова с обстрелами позиций ВСУ на Донбассе и установили, откуда велся огонь, а также по каким точкам.

Детальный разбор огневых провокаций террористов опубликовало "Радио Свобода". Отмечается, что Сладков обнародовал скандальные кадры в апреле. Они были сняты на позициях российских боевиков в районе Горловки.

Террористы рассекретили свои позиции Скриншот видео

В ролике пропагандиста оккупанты обстреливают ВСУ из ракетной установки "Партизан", снаряды которой попадают под запрещенный калибр. Судя по признакам местности, позиции, на которые пошел Сладков, – это выработка породы бывшего Никитовского доломитного завода возле поселка Гольмовский.

Террористы рассекретили свои позиции "Радио Свобода"

На видео также попадает карта, по которой боевики корректируют огонь по ВСУ. Позиции, отмеченные на карте, расположены у поселков Бахмутка, Бондаровка и Дача – всего в 2-3 километрах к северу от Зайцевого.

Террористы рассекретили свои позиции "Радио Свобода"

Ракетная установка "Партизан", из которой вели огонь террористы, используется для запуска одиночных ракет калибра 122 мм, предназначенных для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Как сообщал OBOZREVATEL: