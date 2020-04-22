Террористы похвастались ракетными обстрелами ВСУ и "спалили" свои позиции
Журналисты проанализировали видео кремлевского пропагандиста Александра Сладкова с обстрелами позиций ВСУ на Донбассе и установили, откуда велся огонь, а также по каким точкам.
Детальный разбор огневых провокаций террористов опубликовало "Радио Свобода". Отмечается, что Сладков обнародовал скандальные кадры в апреле. Они были сняты на позициях российских боевиков в районе Горловки.
В ролике пропагандиста оккупанты обстреливают ВСУ из ракетной установки "Партизан", снаряды которой попадают под запрещенный калибр. Судя по признакам местности, позиции, на которые пошел Сладков, – это выработка породы бывшего Никитовского доломитного завода возле поселка Гольмовский.
На видео также попадает карта, по которой боевики корректируют огонь по ВСУ. Позиции, отмеченные на карте, расположены у поселков Бахмутка, Бондаровка и Дача – всего в 2-3 километрах к северу от Зайцевого.
Ракетная установка "Партизан", из которой вели огонь террористы, используется для запуска одиночных ракет калибра 122 мм, предназначенных для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети появились жуткие кадры с последствиями одного из обстрелов российских террористов позиций воинов Объединенных сил на Донбассе. На видео воины показали воронки, посеченные деревья и осколки от снарядов.
Также защитники поделились фото разорвавшейся противотанковой управляемой ракеты 9М 113 к ракетному комплексу 9К111 "Фагот", которую террористы выпустили по ВСУ.