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7 ноября • обновлено в 10:50
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Перемирие? Террористы похвастались ракетным ударом по ВСУ. Видео

1.4т Читать материал на украинском

Российские террористы "ДНР" опубликовали в сети видео, на котором зафиксирован ракетный удар с их стороны по позициям Вооруженных сил Украины.

Оккупанты осуществили его, когда защитники Украины строили блиндаж. Ролик появился на YouTube-канале боевиков WarDoc (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Выстрел ракетой по позициям ВСУ

Выстрел ракетой по позициям ВСУ

Скриншот видео

Примечательно, что кадры военного преступления террористы обнародовали 5 ноября, цинично отметив, что "поздравили" таким образом украинских воинов с Днем российской разведки. Следовательно, видеозапись, скорее всего, была сделана в это же время, что доказывает очередное нарушение оккупантами режима тишины.

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"Видео снято когда-то и где-то на Донбассе, вблизи линии соприкосновения", – язвительно отметили захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября на войне за независимость Украины на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили осколочные ранения. В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ДНР Вооруженные силы Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шмаки бум рога и копыта от ВСУшного скота, похвально, похвально.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Отличный страйк, там сразу минимум 6 тушек взлетело.
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