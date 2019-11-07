Перемирие? Террористы похвастались ракетным ударом по ВСУ. Видео

Российские террористы "ДНР" опубликовали в сети видео, на котором зафиксирован ракетный удар с их стороны по позициям Вооруженных сил Украины.

Оккупанты осуществили его, когда защитники Украины строили блиндаж. Ролик появился на YouTube-канале боевиков WarDoc (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Выстрел ракетой по позициям ВСУ Скриншот видео

Примечательно, что кадры военного преступления террористы обнародовали 5 ноября, цинично отметив, что "поздравили" таким образом украинских воинов с Днем российской разведки. Следовательно, видеозапись, скорее всего, была сделана в это же время, что доказывает очередное нарушение оккупантами режима тишины.

"Видео снято когда-то и где-то на Донбассе, вблизи линии соприкосновения", – язвительно отметили захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября на войне за независимость Украины на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили осколочные ранения. В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

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