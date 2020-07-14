Террористы похитили тело военного ВСУ: на поле боя остались убитый медик и раненый боец

Тимур Григоренко Расследования 12:22, 14.07.2020 Обновлено: 12:31, 14.07.2020

Террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцевого, попав в засаду, устроенную российскими оккупантами.

При этом погибший украинский военный медик и раненый боец все еще остаются на поле боя. Об этом ТСН сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Отмечается, что состоянием на 11:30 14 июля представители ОБСЕ пытаются договориться с оккупантами, чтобы забрать тело военного медика и раненого военного. Информации о том, жив ли сейчас раненый военнослужащий нет.

Напомним, что 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.

В ООС сообщили, что во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника, эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

На Донбассе расстреляли группу эвакуации: 9 человек попали в тройную засаду

Пилотный выпуск "курсантов ДНР" показали в сети: в рядах – пособники террористов из "Миротворца"

"Жизнь трех красавиц-дочек превратил в ад!" Появились новые факты о виновнике смертельного ДТП в Киеве

"В голове было сплошное месиво". Эксклюзивные подробности убийства боксерами парня под Киевом

"Слуга народа" ввела дополнительный сбор для авиапассажиров