Террористы похитили тело военного ВСУ: на поле боя остались убитый медик и раненый боец

Террористы "ЛНР" похитили тело украинского военного, который погиб около Зайцевого, попав в засаду, устроенную российскими оккупантами.

При этом погибший украинский военный медик и раненый боец все еще остаются на поле боя. Об этом ТСН сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Отмечается, что состоянием на 11:30 14 июля представители ОБСЕ пытаются договориться с оккупантами, чтобы забрать тело военного медика и раненого военного. Информации о том, жив ли сейчас раненый военнослужащий нет.

Напомним, что 13 июля в результате обстрела войсками России на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Во время подрыва на неизвестном взрывном устройстве скончался еще один украинский защитник.

В ООС сообщили, что во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника, эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.