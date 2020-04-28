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28 апреля • обновлено в 20:08
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Террористы подло напали на ВСУ на Донбассе и получили ответ: детали боев

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Во вторник, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз прибегли к провокационным обстрелам позиций Объединенных сил на Донбассе, семь раз нарушив режим прекращения огня.

К счастью, ни один украинский воин в результате таких действий не пострадал и не был ранен, тогда как потери противника еще уточняются. Об этом говорится в вечерней сводке на странице штаба ООС в Facebook.

Оккупанты применяли против ВСУ запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Отмечается, что все обстрелы сегодня было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. Кроме этого, враг применил гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Вскоре вооруженные формирования РФ обстреливали защитников Хутора Вольный с минометов 82-го калибра, а защитников Попасной – из минометов 82-го калибра и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Тогда как по окрестностям Орехово враг с минометов калибра 120 мм и 82 мм враг выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганское применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе 28 апреля

Ситуация в зоне ООС на Донбассе 28 апреля

mediarnbo.org

"Украинские военнослужащие решительно ответили на все враждебные обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", – говорится в сообщении.

Военные уверяют, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. И ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе. ВСУ уничтожили двух оккупантов и ранили еще трех. В то же время террористы нанесли ран двум украинским защитникам.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины террористы "ДНР" ООС
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз, вы там своим пишущим дурачкам объясните что такое бой. Перестрелка это не бой. И миномет это не тяжелая артиллерия. Пусть гуглят шоле. Где вы таких неграмотных журналистов берете? Или у вас все такие? Видимо, украинское образование уже на уровне африканского. С чем вас и поздравляем.
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