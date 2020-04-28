Террористы подло напали на ВСУ на Донбассе и получили ответ: детали боев

Во вторник, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз прибегли к провокационным обстрелам позиций Объединенных сил на Донбассе, семь раз нарушив режим прекращения огня.

К счастью, ни один украинский воин в результате таких действий не пострадал и не был ранен, тогда как потери противника еще уточняются. Об этом говорится в вечерней сводке на странице штаба ООС в Facebook.

Оккупанты применяли против ВСУ запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Война на Донбассе

Отмечается, что все обстрелы сегодня было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, утром наши защитники вблизи населенного пункта Крымское трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра. Кроме этого, враг применил гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Вскоре вооруженные формирования РФ обстреливали защитников Хутора Вольный с минометов 82-го калибра, а защитников Попасной – из минометов 82-го калибра и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Тогда как по окрестностям Орехово враг с минометов калибра 120 мм и 82 мм враг выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганское применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе 28 апреля mediarnbo.org

"Украинские военнослужащие решительно ответили на все враждебные обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", – говорится в сообщении.

Военные уверяют, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. И ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля российские оккупационные войска девять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе. ВСУ уничтожили двух оккупантов и ранили еще трех. В то же время террористы нанесли ран двум украинским защитникам.

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