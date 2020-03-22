Террористы подло напали на ВСУ на Донбассе и получили ответ: детали боев

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 21 марта вновь обстреляли позиции украинских защитников. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Всего за прошедшие сутки террористы десять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе rubryka.com

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов:

дважды в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;

рядом с Новотроицким – с ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды вблизи Новотошковского – с 82-мм минометов – 8 мин;

рядом с Новгородским – с минометов калибра 120 мм – 15 мин;

неподалеку Попасной – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм – 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время, как отметили в ООС, такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

"Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению", – говорится в сообщении украинских военных.

Известно, что с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрела террористов в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 20 марта, трое украинских защитников получили ранения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!