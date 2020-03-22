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22 марта • обновлено в 08:31
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Террористы подло напали на ВСУ на Донбассе и получили ответ: детали боев

3.1т
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Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 21 марта вновь обстреляли позиции украинских защитников. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Всего за прошедшие сутки террористы десять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

rubryka.com

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов:

  • дважды в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;

  • рядом с Новотроицким – с ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды вблизи Новотошковского – с 82-мм минометов – 8 мин;

  • рядом с Новгородским – с минометов калибра 120 мм – 15 мин;

  • неподалеку Попасной – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе населенного пункта Новолуганское – из миномета калибра 82 мм – 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время, как отметили в ООС, такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

"Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению", – говорится в сообщении украинских военных.

Известно, что с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрела террористов в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 20 марта, трое украинских защитников получили ранения.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дали адекватный ответ, а куда то пропали ВСУшные алкаши ,если одного своего потеряли.
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Маловато будет
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бухалк Лексееч, где один ВСУшный подранок там и пять их будет.
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Расследования

Новости расследований

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