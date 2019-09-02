Террористы подло атаковали ВСУ на Донбассе: штаб ООС сообщил о трагедии

Террористы "Л/ДНР" в понедельник, 2 сентября, семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Об этом информирует пресс-служба ООС на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что обстрелы по украинским позициям террористы вели с запрещенного минскими соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза неподалеку Водяного по направлению Ужовки – из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Гранитного по направлению н.п. Тельманово – из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Лебединского по направлению Ужовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки по направлению Луганского – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Карта ООС

Пресс-служба напомнила, что за минувшие сутки (1 сентября) потерь в результате вражеских атак на Донбассе со стороны ООС не было. Террористы совершили 15 обстрелов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", – подытожено в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции ВСУ за время войны на Донбассе. Она была проведена пехотой в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия. В результате защитникам удалось уничтожить более 20 единиц вражеской техники, порядка 20 оккупантов и ранить еще 11.

В ночь на 29 августа "Азов" ликвидировал четырех и взял в плен одного оккупанта, а также захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

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