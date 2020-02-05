Террористы озверели: по ВСУ ударили ракетами на Донбассе

Ни один украинских военнослужащий не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе 4 февраля. Террористы били по ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела), а также из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Авдеевка – из противотанкового ракетного комплекса (три выстрела), а также со станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Песками – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм (пять мин) и 82 мм (восемь мин);

два раза вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза в районе населенного пункта Орехово – со 120-мм миномета (три мины) и миномета калибра 82 мм (шесть мин);

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе скончались двое террористов – "Шахтер" и "Мать".

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