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7 февраля • обновлено в 07:41
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Террористы озверели: по ВСУ ударили ракетами на Донбассе

15.9т
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Ни один украинских военнослужащий не был убит или ранен в результате боевых действий на Донбассе 4 февраля. Террористы били по ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:

  • вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета (четыре выстрела), а также из крупнокалиберного пулемета;

  • в районе населенного пункта Авдеевка – из противотанкового ракетного комплекса (три выстрела), а также со станкового противотанкового гранатомета;

  • рядом с Песками – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

Террористы озверели: по ВСУ ударили ракетами на Донбассе

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм (пять мин) и 82 мм (восемь мин);

  • два раза вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • два раза в районе населенного пункта Орехово – со 120-мм миномета (три мины) и миномета калибра 82 мм (шесть мин);

  • неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе скончались двое террористов – "Шахтер" и "Мать".

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а "мыр.ни мытынгх.уй.аль.ныкы" не озве.рели,когда бутылки с ацетон-пенопла.стовой болтушкой в мус.о.ров кидали ,не озв.ерели?или уже амне.зия торкнула ,с чего это начиналось.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Свыньи..пора домой в Галичину.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Скот бутылкозадый слетелся =))))
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