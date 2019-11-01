Отвод войск на Донбассе: террористы выступили с громким заявлением

Терррористы "ЛНР" завершили процесс отвода войск в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Об этом сообщила "народная милиция" самопровозглашенной республики, передают "РИА Новости".

"Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое". О чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств", - заявил руководитель представительства "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

За разведением следили представители ОБСЕ RT

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Вслед за Золотым и Станицей Луганской разведение сил должно состояться в районе поселка Петровское.

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