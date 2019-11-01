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1 ноября • обновлено в 12:55
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Отвод войск на Донбассе: террористы выступили с громким заявлением

13.9т Читать материал на украинском

Терррористы "ЛНР" завершили процесс отвода войск в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Об этом сообщила "народная милиция" самопровозглашенной республики, передают "РИА Новости".

"Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое". О чем было сообщено представителям миссии ОБСЕ, осуществлявшим мониторинг на участке разведения сил и средств", - заявил руководитель представительства "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

За разведением следили представители ОБСЕ

За разведением следили представители ОБСЕ

RT

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кравчук Галина
Кравчук Галина
Народна міліція? Розсмішили.
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0
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Кaратели подтвердили отвод вoйск со стороны ЛHР.
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2
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Народ Украины хочет МИРА! И это становится объективной РЕАЛЬНОСТЬЮ наших дней.
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