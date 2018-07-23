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Террористы отступают: ОС готовятся взять под контроль новый населенный пункт на Донбассе

3.8тЧитать новость на украинском

Террористы "ДНР" готовятся отступить из поселка Петровское, которое находится в Волновахском районе Донецкой области.

Как говорится в сюжете "5 канала", при этом оккупанты активно обустраивают новые позиции и продолжают обстреливать позиции ВСУ.

"Они готовятся покинуть Петровское, поэтому очень сильно сейчас оборудуют позиции 2-го эшелона, на высоте, уже за Петровским. Усиление пришло у них, дополнительный личный состав присутствует", - рассказал военнослужащий "Юджин".

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Отмечается, что украинские защитники постоянно наблюдают за поведением террористов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы ВСУ установили контроль над важными дорогами на Донбассе. При этом в конце июля стало известно, что Украина вернула контроль над одним из луганских поселков.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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