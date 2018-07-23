Террористы отступают: ОС готовятся взять под контроль новый населенный пункт на Донбассе

Террористы "ДНР" готовятся отступить из поселка Петровское, которое находится в Волновахском районе Донецкой области.

Как говорится в сюжете "5 канала", при этом оккупанты активно обустраивают новые позиции и продолжают обстреливать позиции ВСУ.

"Они готовятся покинуть Петровское, поэтому очень сильно сейчас оборудуют позиции 2-го эшелона, на высоте, уже за Петровским. Усиление пришло у них, дополнительный личный состав присутствует", - рассказал военнослужащий "Юджин".

Отмечается, что украинские защитники постоянно наблюдают за поведением террористов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы ВСУ установили контроль над важными дорогами на Донбассе. При этом в конце июля стало известно, что Украина вернула контроль над одним из луганских поселков.