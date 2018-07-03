Террористы отрезаны: ВСУ взяли под контроль важные дороги на Донбассе

Вооруженные силы Украины взяли под контроль дороги возле населенного пункта Золотое-4 на Донбассе и построили новые опорные пункты на занятых высотах.

Как говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, таким образом ВСУ усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение.

"Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных Сил на направлении Попасная-Первомайское, развивая оборонительные позиции, которые были обустроены воинами бригад, что ранее выполняли задания, во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что были взяты под контроль дороги, которыми раньше могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда.

"Для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов его жителей", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командование ООС обещало жителям Донбасса освободить их от оккупантов.