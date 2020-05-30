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30 мая • обновлено в 18:57
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Войска России открыли огонь по ВСУ на Донбассе и нарвались на мощный ответ

1.1т
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Вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, 30 мая. Потерь среди украинских воинов за сутки допущено не было.

Об этом проинформировала пресс-служба Операции Объединенных сил. Уточняется, что военнослужащие Украины прекратили обстрелы террористов, ответив им дежурными огневыми средствами.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Иллюстрация

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – недалеко Авдеевки – боевики дважды открывали огонь. Сначала опорные пункты ВСУ обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а затем, в этом же месте, – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Орехово – враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Карта ООС

Карта ООС

"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

В ООС добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

По данным разведки, 29 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе. Один украинский военный получил ранения.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Новости ДНР Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины Донбасс
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