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19 декабря • обновлено в 10:06
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Террористы опять напали на ВСУ на Донбассе: есть раненый

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За минувшие сутки российские оккупации войска семь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Во время обстрела один украинский военный получил ранения.

Также под вражеским огнем погиб местный житель, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Противник применял гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы осуществили два обстрела:

  • дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

mediarnbo.org

Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • возле населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • рядом с Водяным – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • трижды неподалеку от Марьинки – из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Разумеется, нашим упоротым адептам майдана крайне необходимо сорвать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБСТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
надеюсь в голову раненый?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пока Украина не примет все хотелки Кремля мира там не будет. Поэтому все высказывания всяких укр-аутистов о замораживании конфликта - подтверждение их недалёкого ума и полного отсутствия мыслительных процессов.
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