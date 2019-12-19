Террористы опять напали на ВСУ на Донбассе: есть раненый

За минувшие сутки российские оккупации войска семь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Во время обстрела один украинский военный получил ранения.

Также под вражеским огнем погиб местный житель, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник применял гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы осуществили два обстрела:

дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Карта ООС mediarnbo.org

Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

возле населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды неподалеку от Марьинки – из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!