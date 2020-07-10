Террористы обстреляли ВСУ под Авдеевкой: ранен защитник

В пятницу, 10 июля, российские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины и обстреляли украинских защитников под Авдеевкой. В результате ранение получил один воин ВСУ.

Как сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook, оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", – заверили в сводке.

Однако такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются.

"На свои агрессивные действия оккупанты и в дальнейшем будут получать адекватній и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – пообещали воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 9 июля, войска России на Донбассе семь раз открывали огонь по украинским защитникам. Однако ВСУ дали решительный отпор и ранили двух террористов "Л/ДНР".